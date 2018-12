Zbigniew Kuźmiuk: Schetyna ,,zmył głowę'' Trzaskowskiemu

1. Burza medialna i powszechna krytyka prezydenta Trzaskowskiego płynąca nawet od jego zwolenników po uchwale Rady Warszawy o drastycznej podwyżce opłat za zamianę użytkowania wieczystego we własność gruntów pod domami jednorodzinnymi i mieszkaniami w budynkach jednorodzinnych, spowodowały, że wczoraj pojawiła się zapowiedź o wycofaniu się z tej decyzji.

Wczoraj w Sejmie prezydent Trzaskowski na konferencji prasowej zapowiedział, że zwróci się do przewodniczącej Rady Warszawy, aby zwołała nadzwyczajne jej posiedzenie, na którym miałoby dojść do przyjęcia uchwały o powrocie do 98% bonifikat w tych opłatach.

Można przypuszczać, że wcześniej prezydentowi Trzaskowskiemu „zmył głowę” także przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna, ponieważ powszechna krytyka wcześniejszej decyzji radnych Platformy i Nowoczesnej, uderzała bardzo mocno w wiarygodność deklaracji wyborczych tej partii.

Na pewno na zmianę decyzji prezydenta Trzaskowskiego miała również wpływ informacja, że premier Morawiecki polecił wojewodzie mazowieckiemu, wnikliwe zbadanie zgodności z prawem uchwały Rady Miasta, co mogło się wiązać z jej zaskarżeniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wielomiesięcznej procedurze, a to z kolei spowodowałoby, że obowiązuje wcześniejsza uchwała Rady Miasta z 98% bonifikatą w opłacie.

2. Przypomnimy, że jesienią tego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował projekt ustawy o obligatoryjnym przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dotyczącego domów mieszkalnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych zbudowanych na gruntach Skarbu Państwa.

Zgodnie z ustawą będzie się to odbywało automatycznie przez najbliższe 12 miesięcy, przy czym ustalanie wysokości opłat za to przekształcenie i bonifikat w ich wysokości należy do samorządów gminnych.

Po przyjęciu tej ustawy przez Parlament i podpisaniu jej przez prezydenta, rady gmin (szczególnie w dużych miastach) jeszcze podczas trwania kampanii wyborczej wręcz na wyścigi zaczęły przyjmować uchwały o wysokości bonifikat w tych opłatach.

3.Taką uchwałę na wniosek radnego Prawa i Sprawiedliwości przyjęła także Rada Warszawy na swojej ostatniej przed wyborami sesji, wprowadzając aż 98% bonifikatę z uzasadnieniem, że rozwiązanie to będzie korzystne dla setek tysięcy mieszkańców tego miasta.

Ku zaskoczeniu opinii publicznej w poprzednim tygodniu Rada tego miasta w nowym składzie (a dokładnie radni Platformy i Nowoczesnej), zdecydowali się przyjąć nową uchwałę, w której maksymalny poziom bonifikaty w opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wynosi tylko 60% i będzie obniżany po 10 punktów procentowych w każdym kolejnym roku w sytuacji, kiedy ta opłata będzie wpłacana w kolejnych latach.

Prezydent Trzaskowski nie wziął udziału w obradach, a pierwszy z jego zastępców Paweł Rabiej na jednym z portali społecznościowych uzasadnił to znaczące podwyższenie opłat, wycofaniem się z błędu rozdawnictwa.

Przyjęcie tej uchwały oznaczało, że opłaty za zamianę użytkowania wieczystego we własność dotyczących gruntów pod domami jednorodzinnymi i mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych wzrosną 20-krotnie (a nawet więcej, bo wcześniej parokrotnie podwyższono wartość gruntów, a tym samym opłat za użytkowanie wieczyste), a więc tam gdzie opłata miała wynosić jednorazowo 1 tysiąc złotych będzie wynosiła aż 20 tysięcy.

4. Wczorajsza zapowiedź prezydenta Trzaskowskiego o wycofaniu się z podwyżki opłat za zamianę użytkowania wieczystego we własność, pokazuje jednak, że presja ma sens, i być może ostatecznie okaże się skuteczna.

Jednak niezależnie od tego jak sprawa opłat się ostatecznie zakończy, to co się stało w ostatnich dniach w Warszawie za sprawą decyzji prezydenta Trzaskowskiego oraz radnych Platformy i Nowoczesnej dobitnie pokazuje, że te formacje polityczne są kompletnie niewiarygodne, jeżeli chodzi o realizację obietnic wyborczych.