Zbigniew Kuźmiuk: Samorządowa ,,piątka'' Morawieckiego

1. Na odbywającej się w ostatnią niedzielę w Warszawie Konwencji Samorządowej Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki przedstawił nie tylko zaawansowanie w realizacji pięciu przedsięwzięć, które zapowiedział w kwietniu tego roku, ale także zaproponował tzw. nową piątkę.

Przypomniał, że zostały uchwalone już ustawy „mała firma- mały ZUS” i obniżeniu podatku dochodowego do 9% dla przedsiębiorstw mających osobowość prawną o obrotach poniżej 1,2 mln euro rocznie, będą obowiązywać od 1 stycznia 2019, są już bardzo zaawansowane wypłaty wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na jednego ucznia.

Uchwalona jest także ustawa o wprowadzeniu opodatkowania w wysokości 19% dla dużych galerii handlowych, w przygotowaniu jest tzw. ustawa matczyna wprowadzająca minimalną emeryturę dla matek, które wychowały przynajmniej 4 dzieci, od września zacznie działać wynoszący 5 mld zł Fundusz na budowę i modernizację dróg lokalnych gminnych i powiatowych.

2. Nowa „piątka” Morawieckiego to: ciepły dom, dobra okolica, nowoczesna gmina, Internet Szybciej Więcej i Mieszkasz – decydujesz, czyli wprowadzenie budżetu obywatelskiego we wszystkich samorządach (do tej pory taki budżet był obligatoryjny w dużych miastach funkcjonujących na prawach powiatu).

Realizacja programu -Ciepły dom, to rozpoczynające się już we wrześniu trwające przynajmniej 10 lat przedsięwzięcie polegające na wspieraniu modernizacji źródeł ogrzewania, a także samych domów i mieszkań osób fizycznych.

Program będzie realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i będzie polegał na zwrocie do 50% kosztów takiej modernizacji, w zależności od dochodowości gospodarstwa domowego ubiegającego się o takie wsparcie finansowe.

Na realizację programu jak już wspomniałem przez najbliższe 10 lat, rząd chce przeznaczyć od 25 do 30 mld zł, co oznacza, że zasadzie wszyscy zainteresowani uzyskaniem takiego wsparcia, powinni je otrzymać.

3. Z kolei program - Dobra okolica to wsparcie dla samorządów, które chcą tworzyć domy seniora (podwojenie środków na ten cel) oraz wsparcie kwotą przynajmniej 0,5 mld zł w ciągu dwóch najbliższych lat budowy i modernizacji tematycznych placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych, otwartych stref aktywności (realizacja około 3 tysięcy takich przedsięwzięć w całej Polsce).

Program Nowoczesna gmina, to między innymi finansowanie chodników przy drogach prowadzących do szkół, modernizacja lokalnych dworców autobusowych i kolejowych, odbudowa transportu lokalnego we współpracy z samorządami.

Internet Szybciej Więcej, to 100 megabitów na 100 lecie niepodległości, czyli wsparcie finansowe dla doprowadzenia szybkiego internetu do ponad 20 tysięcy szkół do końca 2019 roku (w ten sposób taki szybki internet byłby doprowadzony we wszystkich szkołach w naszym kraju).

Wreszcie program Mieszkasz-decydujesz to wprowadzenie budżetu obywatelskiego (obligatoryjne coroczne przeznaczenie 0,5% wydatków budżetowych na przedsięwzięcia, które wybiorą w drodze głosowania lokalne społeczności), przy czym najmniej zamożne gminy dostaną wsparcie na jego utworzenie na co budżet państwa chce przeznaczyć 0,3 mld zł.

4. Jak widać przedsięwzięcia zaproponowane przez premiera w postaci nowej „piątki” Morawieckiego, są logiczne ułożone: od własnego domu, poprzez najbliższą okolicę, bezpieczną, z powszechnym dostępem do otwartych stref aktywności, nowoczesną gminę z szybkim internetem w każdej szkole, po obligatoryjne tworzenie budżetów obywatelskich stwarzających możliwość finansowania przedsięwzięć zaproponowanych przez lokalne społeczności.

Te przedsięwzięcia realizowane przez samych mieszkańców i samorządy, będą wsparte przez państwo z różnych źródeł (budżetu państwa, środków europejskich, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska), corocznie kwotą przynajmniej kilku miliardów złotych.