Zbigniew Kuźmiuk: Są pierwsze owoce walki PiS z mafiami VAT!

Tak ogromny wzrost zysków największego polskiego koncernu paliwowego oczywiście cieszy (oznacza bowiem także ogromny wzrost kwot podatków wpłacanych przez ten koncern do budżetu państwa) ale jednocześnie skala tego wzrostu, powinna skłonić organy kontrolne polskiego państwa do zbadania, dlaczego zyski Orlen S.A w okresie rządów PO-PSL, były tak niskie.

3. Wynik netto był niższy niż w roku poprzednim i wyniósł 5,5 mld zł, co oznacza, że Orlen poważną wpłatą podatku CIT zasilił budżet państwa, jak poinformował prezes Obajtek, w całym 2018 roku, koncern wpłacił do budżetu państwa w postaci wszystkich obciążeń podatkowych, astronomiczną wręcz kwotę ponad 36 mld zł, czyli aż o 10 mld zł więcej niż w 2015 roku ostatnim roku rządów PO-PSL.

Oznacza, że w ciągu tych trzech lat wzrosły znacząco nie tylko obroty Orlenu, ale także wpłaty podatkowe do budżetu państwa, do tego stopnia, że wszystkie one stanowią 10% całości dochodów podatkowych polskiego budżetu z 2019 roku (w tym roku zostały one zaplanowane łącznie w wysokości 360 mld zł).