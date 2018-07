Zbigniew Kuźmiuk: Rząd premiera Morawieckiego wywiązuje się ze zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych

Rząd premiera Morawieckiego wywiązuje się z zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych

1. Protest osób opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi skończył się pod koniec maja, strajkujący opuścili budynek Sejmu, a rząd premiera Morawieckiego tak jak zapowiedział krok po kroku realizuje zobowiązania wobec tego środowiska.

Właśnie resort finansów opublikował projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który w najbliższym czasie zostanie przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu i powinien on być uchwalony stosunkowo szybko (ustawa musi być opublikowana w Dzienniku Ustaw przynajmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego).

Według projektu ustawy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma składać się z dwóch części 0,15 punktu procentowego składki wpłacanej przez pracodawców na Fundusz Pracy (obecnie składka ta wynosi 2,45% a ponieważ w związku ze spadkiem bezrobocia nie jest on w pełni wykorzystany jego mała część może być wykorzystana na rzecz osób niepełnosprawnych), a także opodatkowania osób mających dochody powyżej 1 mln zł rocznie, (czyli powyżej 87 tysięcy zł miesięcznie).

Ta druga część obciążenia na Fundusz będzie wynosiła 4% od nadwyżki ponad kwotę 1 mln zł dochodu i będzie dotyczyła około 25 tysięcy podatników, wg. szacunków resortu finansów rocznie może wynieść przynajmniej 1,2 mld zł, przy czym środki z tego tytułu będą dostępne dopiero w maju 2020 roku (będzie to, bowiem obciążenie dotyczące dochodów za rok 2019).

Natomiast część środków pochodząca ze składki wpłacanej na Funduszu Pracy, będzie dostępna już od stycznia 2019 roku i środki te średnioroczne sięgną kwoty 650 mln zł, co oznacza, że cały Fundusz będzie wynosił blisko 2 mld zł rocznie.

Wg. resortu rodziny środki z Funduszu Wsparcia będą przeznaczone na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych, przy czym sposób ich wydatkowania zostanie ustalony razem z przedstawicielami wszystkich osób niepełnosprawnych.

2. Przypomnijmy, że już wcześniej (podczas trwania protestu), ustawą o rencie socjalnej, podniesiono ją do 100% kwoty minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wzrosła ona z dotychczasowych 865 zł do 1030 zł (brutto), a więc o 165 zł (renta ta przez ostatnie 2,5 roku wzrośnie łącznie o blisko 40%).

Podwyższona renta będzie wypłacana od 1 września tego roku, ale z wyrównaniem od 1 czerwca, co oznacza, że postulat zgłaszany przez protestujących w Sejmie, będzie realizowany „wręcz od ręki”.

Koszt tego przedsięwzięcia dla budżetu państwa to kwota 540 mln zł rocznie, co oznacza, że w tegorocznym budżecie trzeba było znaleźć dodatkowe dochody albo oszczędności na kwotę przynajmniej 270 mln zł.

3. Z kolei w połowie maja także podczas trwania protestu w Sejmie została przyjęta druga ustawa o szczególnym wspieraniu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wprowadza dla nich bez limitowy dostęp do ok. 130 bezpłatnych wyrobów medycznych i pomocy technicznych (według wskazań lekarza), bez kolejkowy dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych (wg. zleceń lekarza), a także dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowań od lekarzy pierwszego kontaktu (weszła w życie od 1 lipca).

Jak oszacował NFZ każda z osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z wprowadzeniem tych rozwiązań, będzie mogła zaoszczędzić ze swojego budżetu domowego przynajmniej 520 zł miesięcznie.

Wprawdzie po dwóch tygodniach jej funkcjonowania trudno dokonywać jakichkolwiek ocen, ale jak informują media, niepełnosprawni są rzeczywiście przyjmowani na zabiegi rehabilitacyjne poza kolejnością i bez żadnych ograniczeń, zapewniony jest również pełny bezpłatny dostęp do wyrobów medycznych i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Zbigniew Kuźmiuk