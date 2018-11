Zbigniew Kuźmiuk: Rosja traktuje gaz jako broń polityczną

"Rosjanie, dzięki Nord Stream 2, bez pośrednictwa Ukrainy, będą sprzedawać jeszcze więcej gazu zachodniej Europie niż do tej pory. W związku z tym otrzymają dodatkowe pieniądze, które przeznaczą na zbrojenie, a następnie, przy pomocy nowocześniejszych rakiet, zaatakują Zachód" - mówił Zbigiew Kuźmiuk komentując konsekwencje powstania Nord Stream 2.

"Z jednej strony wykorzystują oni parasol ochronny Amerykanów i chętnie by go rozszerzyli, poprzez wzmocnienie obecności wojsk USA w Europie, a z drugiej jeszcze mocniej będą dofinansowywać Rosję i jej programy zbrojeniowe poprzez kupowanie większych ilości gazu. Jeżeli Rosja uzyska odpowiednią przewagę militarną, to możliwe są różne scenariusze.