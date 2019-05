Zbigniew Kuźmiuk: Rewelacyjny wynik! Teraz jesień!

1. Jeszcze trwa liczenie głosów, choć tym razem sprawniej niż wcześniej, ale jest już jasne, że Zjednoczona Prawica wygrała wybory z Koalicją Europejską, bardzo wyraźnie ponad 7 punktami procentowymi, co oznacza, że najprawdopodobniej będziemy mieli aż 27 mandatów w PE, a KE tylko 22.

Ten wynik osiągnęliśmy przy ponad 45% frekwencji (a więc została ona prawie podwojona w stosunku do wyborów do PE z 2014 roku), co oznacza, że działania pro frekwencyjne, jakie prowadziła Zjednoczona Prawica w całej kampanii wyborczej, okazały się skuteczne.