Zbigniew Kuźmiuk: Prawica buduje program na kolejne 4 lata, opozycja dalej zajmuje się sobą

2. Obrady otworzył wczoraj wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, przedstawiając główne założenia Konwencji, a na sali plenarnej odbyły się 4 debaty na temat: odpowiedzialnego rozwoju, gospodarki dla ludzi; polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne; ochrona środowiska oraz społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczny, w których udział wzięli ministrowie i posłowie zajmujący się tymi problemami w rządzie i w Parlamencie ale także eksperci nie spoza naszego środowiska. Chodzi bowiem o to aby dyskutować o ważnych wyzwaniach stojących przed Polską we własnym gronie ale wysłuchać często krytycznych głosów ludzi z zewnątrz mających często inne spojrzenie na daną kwestię.

Dzisiaj będą miały miejsce także wystąpienia programowe prezesa Jarosława Kaczyńskiego i szefów partii koalicyjnych Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina ale także premiera Mateusza Morawieckiego i do niedawna wicepremier do spraw społecznych, a obecnie już europoseł Beaty Szydło.

4. Debata na Kongresie to jednak nie tylko wystąpienia dotyczące programu na kolejne 4 lata rządzenia ale także swoiste podsumowanie dokonań obecnej kadencji rządu zarówno premier Beaty Szydło jak i premiera Mateusza Morawieckiego. A jest się czym pochwalić, nie tylko tym ,że w zasadzie wszystkie ważniejsze zapowiedzi programowe z 2015 roku zostały zrealizowane ale także zostało zostały wykonane zapowiedzi złożone na wiosnę tego roku pod nazwą tzw. piątki Kaczyńskiego. Przypomnijmy tylko, że przyjęty w tym tygodniu projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla ludzi młodych do 26 roku jest jednym z elementów tej piątki.

5. W jej skład wchodziło: objęcie programem Rodzina 500 plus każdego dziecka, bez ograniczeń dochodowych, wypłata tzw. 13 emerytury, wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla ludzi młodych, obniżenie stawki podatku dochodowego o jeden punkt procentowy z (z 18% do 17%) i podwojenia kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników, a także odbudowa lokalnych połączeń autobusowych w gminach i powiatach.

Skierowany już do Sejmu projekt ustawy jest już 4 elementem wspomnianej piątki Kaczyńskiego, a do zrealizowania zostało tylko obniżenie o jeden punkt procentowy stawki PIT dla wszystkich pracowników.

Projekt ustawy w tej ostatniej sprawie jest już opracowywany w ministerstwie finansów i jak można się spodziewać na jesieni tego roku znajdzie się w Sejmie, będzie skierowany do wszystkich podatników podatku PIT i będzie zawierał obniżenie stawki tego podatku o jeden punkt procentowy ale także najprawdopodobniej podwojenie kosztów uzyskania przychodów, co oznaczałoby, że w kieszeni każdego podatnika zostanie dodatkowo co najmniej 1 tys. zł w stosunku rocznym.

Czy będzie to jeden blok wyborczy zrzeszający prawie wszystkie partie opozycyjne, czy też będą to aż 3 bloki: Platformy z Nowoczesną i samorządowcami, PSL-u z Kukizem i posłami przejętymi z Platformy, wreszcie bloku lewicy z SLD, Wiosną -Biedronia i Razem- Zandberga.

O programie, który mógłby zainteresować zwykłych na razie nie słychać, pewnie we wrześniu się coś w tym zakresie wykluje ale skoro przez 4 lata nie udało się takie programu zbudować, to będzie o to trudno na 3 miesiące przed rozstrzygnięciem wyborczym.

Zjednoczona prawica buduje z udziałem kilkuset osób program na kolejne 4 lata rządzenia, opozycja dalej zajmuje się tylko sobą tak jak to robiła przez ostatnie lata.