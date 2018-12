Zbigniew Kuźmiuk podsumowuje konwencję PiS

1. Premier Mateusz Morawiecki na wczorajszej konwencji Zjednoczonej Prawicy w podwarszawskich Szeligach, że filarem naszego dotychczasowego programu jest wiarygodność w jego realizacji.



I przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował nie tylko sztandarowe zapowiedzi programowe z kampanii wyborczej z jesieni 2015 roku takie jak Rodzina 500 plus czy obniżenie wieku emerytalnego, ale nawet te zapowiedzi programowe, które złożył w kwietniu tego roku w postaci tzw. piątki Morawieckiego.



Przypomnijmy, że chodziło o program Dobry start, czyli wyprawkę szkolną dla uczniów, obniżkę podatku CIT do 9%, ustawę mała firma -mały ZUS, emeryturę dla kobiet, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci, program Dostępność plus i Fundusz modernizacji dróg lokalnych.



Minęło niewiele ponad 6 miesięcy od tej zapowiedzi, a w ramach programu Dobry start wypłacono na wyprawki szkolne ponad 1,5 mld zł dla ponad 4 mln uczniów, uchwalone zostały ustawy o obniżce podatku CIT, mała firma- mały ZUS, o Funduszu Dróg Lokalnych i wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku, tzw. ustawa matczyna jest już w Sejmie, rozpoczęła się również realizacja programu Dostępność plus, czym zawiaduje ministerstwo inwestycji i rozwoju.



2. Z kolei wiarygodność Platformy premier Morawiecki określił tytułem piosenki zespołu Lady Pank „Mniej niż zero” i przypomniał jak w kampanii roku 2011 zapewniali, że nie podniosą wieku emerytalnego, a już na początku 2012 roku go podnieśli, nie zważając na ogólnopolskie protesty.



Przypomniał także jak Donald Tusk zapewniał, że każdego ministra, który przyjdzie z propozycją, podwyżki podatków, natychmiast wyrzuci z rządu „na zbitą twarz”, a już w roku 2010 podniesiono stawki podatku VAT: tzw. stawki obniżone z 3% na 5%, i z 7% na 8%, oraz stawkę podstawową z 22% na 23%.



Także obecnie wiarygodność Platformy w realizacji zapowiedzi programowych jest podobna i w tym kontekście przypomniał decyzję warszawskich radnych PO i Nowoczesnej, którzy jeszcze w październiku głosowali za podniesieniem bonifikat w opłatach za zamianę wieczystego użytkowania we własność do 98% a już na jednej z pierwszych sesji po wyborze, zmniejszyli je do 60% i to w pierwszym roku jej wnoszenia (później będzie ona obniżana o kolejne 10 punktów procentowych rocznie).



3. Podkreślając wiarygodność w realizacji zapowiedzi programowych rządu Zjednoczonej Prawicy, premier Morawiecki podkreślił, że na najbliższe lata chce zaproponować Polakom program oparty na 3 filarach: prawdziwej europeizacji, program wyższych płac i dalszej modernizacji kraju.



Premier podkreślił, że już dzisiaj Polska jest sercem Europy i wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o poziom wzrostu gospodarczego, niskie bezrobocie, duży wzrost wydatków na cele społeczne przy jednoczesnej dobrej sytuacji w finansach publicznych.



Przypomniał także, że po ponad 2 latach przekonywania, kraje Europy Zachodniej wreszcie przyjęły stanowisko wypracowane przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, o odrzuceniu obligatoryjnego rozdziału imigrantów, konieczności zdecydowanej poprawy ochrony granic zewnętrznych UE i zwiększeniu pomocy na miejscu dla imigrantów przebywających w obozach najbliższej krajów pochodzenia.



4. Zapowiedział także wspieranie klasy średniej by była jak najsilniejsza, „żeby mogła się dorabiać i zarabiać na poziomie europejskim”, podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest wręcz gwarantem takiej drogi (konkretne rozwiązania programowe w tej sprawie zostaną przez rząd przedstawione na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku).



Kontynuowanie procesu modernizacji kraju to wielkie inwestycje infrastrukturalne jak Centralny Port Komunikacyjny i przebudowa linii kolejowych do niego prowadzących, ale także inwestycje infrastrukturalne o wymiarze lokalnym (drogi, mosty) finansowane z powołanego Fundusz Dróg Samorządowych, którego środki będą rocznie ponad 5- krotnie większe od dotychczas przeznaczanych na ten cel.





Zbigniew Kuźmiuk