Zbigniew Kuźmiuk: Platforma z protestem w sprawie dzików została jak... Himilsbach z angielskim

1. Politycy Platformy w sytuacji, kiedy nie mają żadnego sensownego programu, z którym mogliby pójść do wyborców, co rusz przyłączają do jakiegoś protestu, który jest organizowany przeciw rządowi Zjednoczonej Prawicy.

Bazowano na nieprawdziwych informacjach, między innymi takich, że w ciągu najbliższych tygodni ma być zabitych około 200 tysięcy dzików, ba, że jest zgoda ministerstwa ochrony środowiska, żeby strzelać do prośnych loch, bądź matek z małymi dzikami, co spowodowało wręcz nieprawdopodobne ataki na obydwu ministrów i na cały rząd Zjednoczonej Prawicy.

Po wyjaśnieniach ministra ochrony środowiska, że odstrzał, o którym się mówi dotyczy całego okresu łowieckiego a więc od 1 marca 2018 do 31 marca 2019, a do tej pory odstrzelono blisko 170 tysięcy, (więc do osiągnięcia limitu wynikającego z planów kół myśliwskich zostało tylko około 30 tysięcy), a także, że z obowiązującego prawa wynika, że do ciężarnych dzikich zwierząt strzelać nie wolno, protesty trochę zelżały.