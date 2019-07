Zbigniew Kuźmiuk: PiS zapewnia spokój i rozwój. Opozycja proponuje skrajne emocje

Tomek 12.7.19 8:40

Pytanie jakim kosztem ten spokój uzyskamy. Bo jeśli dzięki podpisaniu cyrografu szkockiemu rytowi Masonerii to ten spokój długo nie potrwa. PiS idzie tą samą drogą co Piłsudski - skumali się z rytem szkockim, aby walczyć z politykami zaprzedanymi rytowi francuskiemu. A oba ryty sa zarządzane z City of London. Apeluje o powołanie partii prawdziwie katolickiej i patriotycznej, dla której Panem będzie Jezus Chrystus a nie tacy czy inni sojusznicy.