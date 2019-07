Zbigniew Kuźmiuk: PiS zakończy ,,wypychanie'' młodych z Polski

1. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zerowym PIT dla młodych podatników do 26 roku życia z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Premier prezentując projekt z trybuny sejmowej mówił między innymi „propozycje które wielu miało dla młodych, czyli weź kredyt, zmień pracę, wyjedź z Polski muszą się skończyć”.

I dalej „wypychanie młodych ludzi z Polski musi się skończyć, to polska racja stanu, aby młodzi ludzie chcieli w Polsce zostawać”.

Totalna opozycja jak zwykle miała wątpliwości czy ten rządowy projekt popierać ale wniosek o odrzucenie projektu ustawy , został odrzucony aż 385 głosami co oznacza ,że został on skierowany do komisji finansów publicznych.

2. Przypomnijmy, że pod koniec poprzedniego miesiąca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia dla dochodów nie przekraczających wysokości I progu podatkowego, czyli dochodów nie wyższych niż 85 528 zł rocznie.

Jeżeli dochody podatnika będą przekraczały ten poziom, to opodatkowane one zostaną dopiero powyżej kwoty 85 528 zł według skali podatkowej obowiązującej obecnie w podatku PIT.

Według wstępnych szacunków ministerstwa finansów, zerową stawką podatkową w PIT zostanie objęte około 2 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa wyniesie około 2,5 mld zł rocznie co oznacza, że taka kwota dodatkowo trafi do kieszeni pracujących młodych ludzi ( jeżeli projekt wejdzie w życie przed 1 sierpnia, to już w tym roku w kieszeniach młodych podatników zostanie z tytułu tej ustawy około 1 mld zł).

3. Rząd zakłada ,że projekt będzie tak procedowany w Parlamencie aby mógł wejść w życie od 1 sierpnia tego roku , co oznaczałoby ,że dochody osiągane przez młodych pracowników do 26 roku życia przez 5 ostatnich miesięcy tego roku do kwoty 35 636 zł, będą już objęte stawką zerową.

Co więcej, już w 2019 roku pracodawca nie będzie miał obowiązku pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy jeżeli młody pracownik złoży mu oświadczenie, ze jego dochody od sierpnia do grudnia tego roku , nie przekroczą wspomnianej kwoty 35 636 zł.

Premier Morawiecki prezentując projekt, zapowiedział, że w następnym roku, rząd będzie chciał rozszerzyć preferencje podatkowe także na młodych przedsiębiorców i pracowników miedzy innymi poprzez przynajmniej podwojenie kosztów uzyskania przychodów a także zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

4. Przypomnijmy, że projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla ludzi młodych do 26 roku jest jednym z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego ogłoszonej na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości pod koniec lutego tego roku.

W jej skład wchodziło: objęcie programem Rodzina 500 plus każdego dziecka, bez ograniczeń dochodowych, wypłata tzw. 13 emerytury, wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla ludzi młodych, obniżenie stawki podatku dochodowego o jeden punkt procentowy z ( z 18% do 17%) i podwojenia kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników, a także odbudowa lokalnych połączeń autobusowych w gminach i powiatach.

Skierowany już do Sejmu projekt ustawy jest już 4 elementem wspomnianej piątki Kaczyńskiego, a do zrealizowania zostało tylko obniżenie o jeden punkt procentowy stawki PIT dla wszystkich pracowników.

Projekt ustawy w tej ostatniej sprawie jest już opracowywany w ministerstwie finansów i jak można się spodziewać na jesieni tego roku znajdzie się w Sejmie, będzie skierowany do wszystkich podatników podatku PIT i będzie zawierał obniżenie stawki tego podatku o jeden punkt procentowy ale także najprawdopodobniej podwojenie kosztów uzyskania przychodów, co oznaczałoby , że w kieszeni każdego podatnika zostanie dodatkowo co najmniej 1 tys. zł w stosunku rocznym.

Zbigniew Kuźmiuk