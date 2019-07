Zbigniew Kuźmiuk: PiS dał słowo i je wypełnia! ,,Demokracja musi być demokracją z sumieniem''

Ehh 18.7.19 8:48

Żyjemy w jednym z nielicznych krajów, w których rząd nagradza ludzi za nieróbstwo i lenistwo



Brak pit dla młodych do 26 roku życia - proste przesłanie do młodych: Nie idźcie na studia, idźcie do pracy. Bardziej wam się to opłaci.

Edukacja społeczeństwa będzie leżeć i kwiczeć



500+ na każde dziecko - Po co macie iść do pracy, skoro możecie robić dzieci? Gospodarka się wali, ludzie wyjeżdżają za granicę, żeby nie płacić horrendalnych podatków, wszystko drożeje, ale mamuśki są zadowolone, że zarabiają więcej na samym fakcie posiadania dzieci, niż ich sąsiadki, które wzięły się za robotę