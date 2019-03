Zbigniew Kuźmiuk: ,,Piątka plus'' Prawa i Sprawiedliwości

1. Na wczorajszej konwencji regionalnej do wyborów europejskich, która odbywała się w Gdańsku prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że do pięciu dotychczasowych propozycji programowych należy dołączyć plus czyli wolność.

Propozycja padła w tym mieście dlatego, że tu właśnie powstał blisko 40 lat temu wielki ruch Solidarności, który doprowadził do głębokich zmian nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Propozycja została ogłoszona także dlatego, że przyjęta w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim dyrektywa dotycząca praw autorskich nazywana jednak powszechnie ACTA2, ewidentnie godzi w wolność w internecie.

2. Dużą rolę w przyjęciu tej dyrektywy odegrali europosłowie Platformy, którzy jeszcze kilka dni wcześniej domagali się wykreślenia z tej dyrektywy artykułu 15 wprowadzającego możliwość „cenzury” internetu, publikując w internecie specjalne plansze ze zdecydowanym sprzeciwem wobec tych zapisów.

Gdy przyszło do głosowania aż siedmioro z nich głosowało za dyrektywą, a kilkoro tych, którzy mają obecnie czołowe miejsca na listach KE do PE mimo tego, że byli na sali obrad, nie głosowali.

Co więcej we wcześniejszym głosowaniu przesądzającym o możliwości wprowadzenia poprawek do dokumentu, przegranym przez ich zwolenników zaledwie 5 głosami, przeciw tej propozycji głosowała czwórka europosłów Platformy, a kilkoro obecnych na sali nie wzięło udziału w glosowaniu.

Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości w komplecie głosowali przeciwko tej dyrektywie i mimo jej przyjęcia, jej implementacja do prawa krajowego zgodnie z deklaracją premiera Morawieckiego ma być zrealizowana, aby maksymalnie utrudnić ingerowanie w treści przekazywane przez internautów.

Jak bowiem podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Jarosław Kaczyński, Polska rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość „ma być i pozostać wyspą wolności”.

3. Przypomnijmy, że pierwsza zapowiedź z tej nowej piątki to 500 złotych na każde dziecko, a więc likwidacja kryterium dochodowego, które do tej pory obowiązywało w przypadku finansowania już pierwszego dziecka w rodzinie (przypomnijmy, że wspomniane kryterium dochodowe wynosiło 800 w osobę w rodzinie, a w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne 1200 zł na osobę).

Teraz to kryterium znika, finansowane są wszystkie dzieci w rodzinie do 18 roku życia, co oznacza, że poważnie ograniczona zostanie także obsługa tego programu w samorządach, ponieważ nie będą już dostarczane do gmin zaświadczenia o wysokości dochodów w każdym roku podatkowym.

Teraz program będzie, więc kosztował około 40 mld zł rocznie (program dotychczasowy około 23 mld zł rocznie i nowa jego część około 17 mld zł), choć w roku obecnym ten koszt zamknie się sumą około 32 mld zł, ponieważ świadczenie 500 zł na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego będzie wypłacane od 1 lipca tego roku.

4. Druga obietnica z nowej piątki to 13 świadczenie w wysokości najniższej emerytury (w tym roku 1,1 tysiąca złotych) dla wszystkich emerytów bez kryterium dochodowego (w tym roku będzie wypłacone w maju).

Koszt tego 13 świadczenia to około 11 mld zł w tym roku, wypłaty będą kontynuowane także w latach następnych, ale jak można się domyślać tylko pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory parlamentarne.

Kolejne dwie propozycje, są zaadresowane do pracujących: pierwsza to praca na umowę o pracę z zerową stawką podatku PIT dla osób do 26 roku życia włącznie, druga do wszystkich pracujących w postaci dwukrotnego podwyższenia kosztów uzyskania przychodów, a także obniżenia stawki podatku w pierwszej grupie dochodowej.

Obydwie te propozycje wymagają zmian ustawowych i w związku z tym będą dotyczyły rozliczenia dochodów osiągniętych w 2020 roku, koszt tej pierwszej jest szacowany na około 2 mld zł rocznie, tej drugiej na przynajmniej klika miliardów złotych rocznie.

Wreszcie ostatnia propozycja to odbudowa lokalnych połączeń autobusowych w gminach i powiatach, będzie realizowana w porozumieniu z tymi samorządami poprzez dopłaty do ceny paliwa przewoźników, którzy będą realizowali tego rodzaju przewozy (dopłaty będą podobnej wysokości jak wsparcie do tzw. paliwa rolniczego), szacowany koszt to około 0,8 mld zł.

Przypomniana wyżej „piątka” Prawa i Sprawiedliwości, wzbogacona teraz o przesłanie wolności, będzie teraz „piątką plus”.

Zbigniew Kuźmiuk