Zbigniew Kuźmiuk: Ostatnie podrygi niechcianej ostrygi czyli kolejny „wykład” Tuska

Nieważne co PiS mówi, ważne co PiS robi! A w tej chwili robią wszystko by biskupi, którzy przenosili księży-pedofilów z parafii na parafię, którzy ich ukrywali i dawali im przyzwolenie do dalszych gwałtów, zostali bezkarni.

