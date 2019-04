Zbigniew Kuźmiuk: Opozycja chce dla Polski katastrofy ekonomicznej

Cipak 14.4.19 8:45

Cała prawda!!! Najwyższy dostojnik opozycji rzucił hasło: "TAK - dla europejskich zarobków. NIE - dla europejskich cen"- Przecież trzykrotne podniesienie zarobków zrujnuje rynek w ciągu dwóch tygodni!!! Greckie rozdawnictwo - to przy tym mały pikuś.......Słucham - że co?? że to powiedział zawodowy finansista?? polski premier?? Morawiecki??? A to przepraszam - znowu się wygłupiłem. Ale na usprawiedliwienie mam taki "domysł", że widocznie mówił to z przekonaniem - iż przemawia do idiotów. Jestem pewien!!! On nie wierzył w to co mówił.