Zbigniew Kuźmiuk: Okrągły stół dla oświaty daje szanse na porozumienie

Debata przebiegała w spokojnej atmosferze, była głęboko merytoryczna, padło także wiele głosów krytycznych pod adresem rządu i tego co się dzieje w polskiej oświacie ale także wiele konstruktywnych propozycji dotyczących bardziej racjonalnego wydatkowania środków w oświacie i wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagradzania nauczycieli. Debata będzie kontynuowana już w najbliższy wtorek przy 4 podstolikach ale już po tych 5 godzinach rozmowy ,premier Morawiecki określił je mianem owocnych, z masą pomysłów na poprawę stanu polskiej edukacji.

2. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Oświatowy związek zawodowy „Solidarność” podpisał porozumienie z rządem, uznając że mają one charakter kompromisowy i są krokiem w dobrą stronę.

Porozumienie zawiera propozycję podwyżki płac, która jest kontynuacją podwyżki z 2018 roku ,w tym roku miała już miejsce podwyżka od 1 stycznia, ta druga dodatkowa we wrześniu, spowoduje, że tylko w tym roku płace nauczycieli wzrosną o ponad 15%. Dodatkowo rząd pozytywnie zareagował na postulaty strajkowe nauczycieli protestujących w Kuratorium w Krakowie między innymi zaproponował przeprowadzenie skrócenia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli o w2 lata, zmianę przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli (uproszczenie procedur), a także wprowadzenia stałej kwoty dodatku za tzw. wychowawstwo w wysokości co najmniej 300 zł.

3. Ale „na stole” leżą także rządowe propozycje płacowe adresowane do nauczycielskich związków zawodowych, a także do samorządów prowadzących różne rodzaje szkół.

Propozycje te zawierają z jednej strony powiększenie godzin pensum nauczycielskiego (czyli tzw. godzin przy tablicy), z drugiej odpowiednie podwyżki poziomu płac dla wszystkich nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego. Rząd proponuje dwie ścieżki wzrostu godzin , łagodniejszą – wzrost godzin pensum do 22 (a więc o 4 godziny) i ostrzejszą – wzrost godzin pensum do 24 (a więc 6 godzin) z jednoczesnym dużym wzrostem wynagrodzeń.



Przy zgodzie na te propozycje wzrostu godzin pensum w wariancie łagodniejszym płaca nauczyciela dyplomowego wynosiłaby, 5,6 tys zł w roku 2019, w roku 2020 byłoby to już ponad 6,1 tys zł , w 2021 roku -blisko 6,7 tys zł , w roku 2022 byłaby to kwota 7,2 tys zł, wreszcie w 2023 byłaby to kwota 7,7 tys zł, a więc w ciągu 4 lat wzrost wynagrodzenia o ponad 2 tysiące złotych.