Zbigniew Kuźmiuk: O finalnej konwencji PiS

Jarosław Kaczyński mówił o ogromnej skali zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych między innymi kilkudziesięcioprocentowych przyrostach mandatów do sejmików, rad powiatów i rad gmin, a także o ponad 2 milionowym przyroście liczby głosów w stosunku do wyborów samorządowych z 2014 roku.

2. Przypomnijmy, że nawiązując do wniosku ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego o konstytucyjności pytań prejudycjalnych kierowanych przez sędziów Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu dotyczących ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości, zarówno politycy totalnej opozycji jak i sprzyjające jej media zaczęli intensywną narrację, że to pierwszy krok do wyjścia Polski z UE.