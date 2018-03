Zbigniew Kuźmiuk: Niezwykle udany dla Polski szczyt UE

1. Premier Mateusz Morawiecki po zakończonym wczoraj posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli na konferencji prasowej podsumował go tak „jesteśmy po niezwykle udanym szczycie RE.

Rzeczywiście premier Morawiecki był niezwykle aktywny podczas obrad, ale i w kuluarach (odbył kilka dwustronnych spotkań z premierami różnych państw członkowskich) w tym niezwykle ważne z premierem Szwecji w związku z priorytetową inwestycją Baltic Pipe.

W czwartek doszło do zawarcia bardzo ważnego porozumienia, w którym Polska odgrywa kluczową rolę, pozwalającym państwom bałtyckim (Litwie, Łotwie i Estonii) na odłączenie od rosyjskiego systemu energetycznego i przyłączenie tych krajów do systemu europejskiego.

Wprawdzie finał tego przedsięwzięcia będzie miał miejsce dopiero w 2025 roku, ale w Brukseli wczoraj zdecydowano, że głównie ze środków europejskich odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne będą realizowane w przyśpieszonym tempie.

2. Następnie do późnej nocy (jak to określił premier Morawiecki przez ponad 6 godzin) dyskutowano nad skoordynowaną odpowiedzią na rosyjski atak na Siergeja Skripala na terenie W. Brytanii.

Uznano, że był to „niedopuszczalny, bezprecedensowy atak w postaci użycia broni chemicznej przez Rosję na terenie nie tylko państwa członkowskiego UE, ale także członka sojuszu NATO”.

Atak ten został zgodnie potępiony, wspólnie Unia reaguje symbolicznie, odwołując po raz pierwszy na jeden miesiąc unijnego ambasadora z Moskwy, ale w najbliższy poniedziałek kilkanaście z 28 państw członkowskich (w tym Polska, Niemcy i Francja) mają ogłosić wspólne działania wobec Rosji, polegające najprawdopodobniej na wydaleniu dyplomatów rosyjskich z tych krajów.

3. W piątek z kolei najważniejszym punktem obrad była sprawa Brexitu, okazuje się, że UE jest bliska zawarcia porozumienia z W. Brytanią, aby wyjście tego kraju z UE odbyło się w sposób uporządkowany.

Ustalono, że UE zgodzi się na dodatkowy 21-miesięczny okres przejściowy, który rozpocznie od kwietnia 2019, a więc tak naprawdę, faktyczne wyjście W. Brytanii z UE nastąpi od 1 stycznia 2021.

Do tego czasu ten kraj będzie miał wszystkie prawa związane z członkostwem, ale i wszystkie obowiązki łącznie z wpłatą składki do budżetu UE w dotychczasowej wysokości, co eliminuje problemy związane z finansowaniem unijnych wydatków tej perspektywie finansowej (2014-2020).

Premier Morawiecki jeszcze raz podkreślił, że są zapewnione wszystkie dotychczasowe prawa obywateli polskich przebywających na trenie W. Brytanii, a także małych i średnich firm założonych przez Polaków w tym kraju i tak będzie także po ostatecznym wyjściu tego kraju z UE (a więc po roku 2020).

4. Na koniec konferencji premier Morawiecki podkreślił, że dwukrotnie poza obradami szczytu spotkał się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem Claude Junckerem, z którym rozmawiał o wszczętej wobec Polski procedurze z art. 7 dotyczącej przestrzegania praworządności.

Podkreślił ogromną rolę tzw. Białej księgi, jaką przygotował polski rząd i przekazał nie tylko Komisji Europejskiej, ale i wszystkim państwom członkowskim, w prostowaniu nieprawd dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości, jakie przedostały się do instytucji UE, głównie dzięki polskiej totalnej opozycji.

Podziękował także polskiej większości parlamentarnej za przygotowanie zmian w ustawach o sądach powszechnych, SN i KRS i TK złożonych wczoraj do laski marszałkowskiej, bardzo dobrze przyjętych w Komisji Europejskiej (Juncker określił je następująco „patrzę na nie z najwyższą sympatią”, które stwarzają bardzo mocne podstawy do naszego porozumienia z KE i wycofania się z procedury wynikającej z artykułu 7.

Zbigniew Kuźmiuk