Zbigniew Kuźmiuk: Nawet nieprzychylni nam ekonomiści, mówią o przełomowych danych gospodarczych

Mirek 4.6.19 8:27

To bardzo dobry znak dla Polski . Wniosek z tego jasny : JAK SIĘ NIE KRADNIE TO SIĘ MA a jak się kradnie to mają tylko rodzimi i zagraniczni ZŁODZIEJE . Nieprawdą jest jak powiedział kuglarz z Londynu Vincent Rostowski że PINIENDZY NI MA !! . Jeżeli w jakimkolwiek państwie jest za mało pieniędzy to znaczy że w państwie tym JEST ZA DUŻO ZŁODZIEI !!! . Owszem mogą się zdarzyć sytuacje nadzwyczajne jak wojna np. na Ukrainie czy jakaś inna klęska żywiołowa to wówczas może być pieniędzy za mało ......ale nie może być tak że w państwie takim jak Polska gdzie mamy pokój od ponad 70 lat jest za mało pieniędzy !! . Przecież ludzie pracują i wytwarzają określoną ilość dóbr które to mają wartość wymierną w pieniądzach !! . A brak tych pieniędzy może być tylko z tego powodu że źle jest dokonywany podział tych pieniędzy czyli mówiąc inaczej jest grupa ludzi która ...KRADNIE . Po przejęciu władzy przez PiS okazało się że PINIENDZE znalazły się . Dlatego wzywam wszystkich abyśmy w wyborach parlamentarnych zagłosowali na PiS .