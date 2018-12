Zbigniew Kuźmiuk: Najniższy deficyt w historii Polski

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska, podsumowując 3 lata działalności swojego resortu poinformowała, że rok 2018 zakończy najniższym poziomem sektora finansów publicznych (deficyt sektora rządowego i samorządowego), wynoszącym 0,5%

PKB i jednocześnie dług publiczny spadnie poniżej 50% PKB (według prognozy Komisji Europejskiej wyniesie 49,2% PKB).

Poinformowała także, że w listopadzie budżet państwa zamknął się niewielką, ale jednak ciągle nadwyżką i w związku z tym deficyt budżetu państwa na koniec roku będzie zdecydowanie niższy od planowanego, być może wyniesie tylko kilkanaście miliardów złotych (deficyt ten był planowany na poziomie 41,5 mld zł).

Zdecydowanie lepsza niż prognozowano sytuacja w budżecie państwa wynika z wyraźnie wyższych dochodów podatkowych i to nie tylko w odniesieniu do podatku VAT (sięgną najprawdopodobniej kwoty 170 mld zł w sytuacji, kiedy na koniec 2015 roku wynosiły zaledwie 123 mld zł), ale także obydwu podatków dochodowych.

Zresztą wpływy z podatku CIT i PIT rosną wyraźnie w ciągu 3 ostatnich lat, jeszcze na koniec 2015 roku wynosiły odpowiednio- 32,9 mld zł i 83,1 mld zł, w roku 2016 wyniosły odpowiednio- 33,8 mld zł i 89,3 mld zł, w roku 2017 odpowiednio - 38.1 mld zł i 97,6 mld zł, a w roku obecnym mają wynieść odpowiednio 43,5 mld zł i 112,4 mld zł.

2. Z informacji minister Czerwińskiej wynika także, że dług publiczny w relacji do PKB zmalał z poziomu 54,2% na koniec 2016 roku do 50,6% w na koniec 2017 roku i według prognozy ma spaść do poziomu 49,2% na koniec 2018 roku, jeżeli jednak deficyt budżetowy będzie wyraźnie niższy od planowanego do dług publiczny w relacji do PKB może spaść poniżej 49%.

Jak wynika także z danych ministerstwa finansów bardzo wyraźnie spadają także koszty obsługi długu publicznego, jeszcze w roku 2013 wynosiły one 40,5 mld zł, co stanowiło wtedy aż 15% wszystkich wydatków budżetu państwa (wydatki te wyniosły 271 mld zł), a w roku 2018 wyniosą tylko 28 mld zł tj. 9,2% wszystkich wydatków budżetu państwa (wydatki te mają wynieść 302 mld zł).

Tak wyraźne obniżenie kosztów obsługi długu publicznego z jednej strony wynika z spadku poziomu długu publicznego w relacji do PKB, z drugiej strony z wyraźnego obniżenia oprocentowania papierów wartościowych (obligacji i bonów), które emituje Skarb Państwa dla jego obsługi.

3. Przypomnijmy także, że na początku listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), opublikował komunikat, z którego wynika, że deficyt sektora finansów publicznych na koniec 2018 roku w Polsce nie przekroczy 0,3% PKB, a w konsekwencji dług publiczny spadnie poniżej 50% PKB.

Oznacza to, że zdaniem MFW, deficyt ten zostanie obniżony w tym roku o ponad 1 pkt. procentowy w stosunku do rekordowego roku 2017 kiedy to wyniósł 1,4% PKB i także był najniższy od wielu lat.

Jednocześnie MFW przewiduje znaczne ograniczenie tzw. deficytu strukturalnego tj. deficytu uwzględniającego wpływ cyklu koniunkturalnego do najniższego w historii poziomu wynoszącego 1,25% PKB.

Jak podkreślił MFW, tak znacząca poprawa sytuacji w sektorze finansów publicznych jest możliwa mimo znaczącego wzrostu wydatków budżetowych w 2018 roku na cele społeczne.

4. Wszystko to dzieje się w sytuacji, kiedy rząd wydatkuje ogromne środki na cele społeczne, w tym na sztandarowy program Rodzina 500 plus, czy w związku z obniżeniem wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.