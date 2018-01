Zbigniew Kuźmiuk: Najlepszy z możliwych budżetów

1.Bez specjalnych emocji, po blisko 6 godzinach glosowań poprawek i wniosków mniejszości, Sejm w ostatni czwartek uchwalił budżet na 2018 rok, głosowało za nim 240 posłów, 189 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

W drugim czytaniu posłowie rządzącej koalicji złożyli kilkadziesiąt poprawek (tzw. poprawek regionalnych), które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję finansów publicznych, a źródłem ich finansowania stała się rezerwa stworzona na przygotowania do EXPO w Łodzi w 2022 roku (wystawa ostatecznie się nie odbędzie, ponieważ Łódź przegrała rywalizację o jej zorganizowanie).

Przyjęto również jedną tzw. ponadpartyjną poprawkę w wysokości 1,2 mln zł na finansowanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

2. Przypomnijmy, że projekt budżetu na 2018 rok, został oparty na dość konserwatywnych założeniach: wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8% PKB (wzrost PKB w roku 2017 najprawdopodobniej lekko przekroczy 4%), inflacja w ujęciu średniorocznym ma wynieść 2,3%, bezrobocie – 6,4% (już tego lata wskaźnik ten spadnie poniżej 7% – w październiku tego roku stopa bezrobocia wyniosła 6,6 %).

Bardziej optymistyczne wyglądają założenia dotyczące wzrostu przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz rent i emerytur – wzrost nominalny o 6,3%, oraz wzrost spożycia prywatnego – w ujęciu nominalnym o 5,9%.

Na podstawie tych makroekonomicznych założeń, zaplanowano dochody budżetu państwa na poziomie 355,7 mld zł, wydatki na poziomie 397, 2 mld zł, co oznacza, że deficyt nie może być wyższy niż 41,5 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych według metodologii unijnej nie przekroczy 2,7%.

Jak zapowiedział wtedy wicepremier Morawiecki już w tym roku wpływy z VAT będą o ok. 25-27 mld zł wyższe od tych z roku poprzedniego, (czyli przekroczą 150 mld zł), a w roku 2018 zostanie prawdopodobnie zlikwidowana luka w podatku VAT, (czyli wpływy będą o kolejne kilkanaście miliardów złotych wyższe).

3. Jeżeli chodzi o wydatki to zaplanowano astronomiczną kwotę ponad 75 mld zł na cele społeczne w tym blisko 25 mld zł na realizację programu Rodzina 500 plus (o prawie 2 mld zł więcej niż w roku 2017), ponadto około 13 mld zł ma być wydatkowane na świadczenia rodzinne.

Z kolei około 10 mld zł ma być przeznaczone na sfinansowanie podwyżek emerytur i rent, a około 9 mld zł n na sfinansowanie obniżenia wieku emerytalnego, jeżeli wszyscy uprawnieni z tego prawa skorzystają (o taką kwotę będzie zwiększona dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Pewna część środków z tej puli będzie przeznaczona na wsparcie programu Mieszkanie plus, na sfinansowanie programu darmowych leków dla seniorów (powyżej 75 roku życia), a także na zwiększenie dopłaty do systemu ubezpieczeń rolniczych).

4. Jak zaznaczył podczas prezentacji projektu w październiku wicepremier Morawiecki w roku 2018 wykonany zostanie także drugi krok w podwyższaniu kwoty wolnej od podatku w PIT i kwota ta zostanie podniesiona do poziomu 8 tys. zł (a więc osoby osiągające taki poziom rocznego dochodu będą zwolnione z tego podatku).

Podniesiony zostanie także z dotychczasowych 11 tys. zł rocznie do 13 bądź 14 tysięcy rocznie próg dochodów, do którego kwota wolna maleje i po przekroczeniu, którego aż do 85 tysięcy 528 zł wynosi 3091 zł.

Te dwie decyzje związane z podwyższeniem kwoty wolnej będą kosztowały budżet przynajmniej kilka miliardów złotych, przy czym środki te trafią do osób fizycznych o najniższym poziomie dochodów.

5. W budżecie na rok 2018 wyraźnie rosną środki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia o 6 mld zł, (latach 2017-2018 wzrosną wiec one łącznie o 10 mld zł) równie mocno rosną wydatki na Wojsko Polskie o blisko 4 mld zł, w związku z tym budżet resortu wyniesie blisko 40 mld zł (2% PKB z roku bieżącego), w tym przynajmniej 10 mld zł na modernizację polskiej armii.

Dodatkowe środki otrzyma polska Policja na podwyżki płac dla policjantów (około 100 mln zł), a także Straż Graniczna na 400 dodatkowych etatów (około 23 mln zł) w związku z koniecznością wzmocnienia ochrony polskiej granicy wschodniej.

Jak stwierdził w Sejmie tuż przed ostatecznym głosowaniem premier Mateusz Morawiecki „to zdecydowanie bardzo dobry budżet, najlepszy, jaki mogliśmy wypracować dla rodzin i obywateli”.

Zbigniew Kuźmiuk