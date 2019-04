Zbigniew Kuźmiuk: Moja poprawka o wyrównaniu dopłat bezpośrednich jednak przyjęta

Raport do którego ją zgłosiłem, był przygotowany przez europoseł z Niemiec Urlike Mueller z frakcji ALDE i dotyczył finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania i monitorowania po roku 2020.

Ta różnica tylko z pozoru jest niewielka, ponieważ w wymiarze finansowym, chodzi o kwotę blisko 200 mld euro na okres 7 lat, a to pozwoliłoby utrzymać wydatki na dwie najważniejsze unijne polityki (politykę spójności i politykę rolną) na dotychczasowym poziomie.

Gdyby ten większy budżet udało się przeforsować, to zapewne koperty narodowe poszczególnych krajów członkowskich zarówno polityki spójności jak i polityki rolnej byłoby trochę „bogatsze”, a tym samym pojawiłaby się także realna możliwość wyrównania dopłat bezpośrednich przynajmniej do tzw. średniej unijnej.

4. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ardanowski, określił przyjęte sprawozdanie z przyjętą poprawką o konieczności wyrównania dopłat jako ważny sygnał polityczny skierowany do Komisji Europejskiej

Zwrócił też uwagę, że „w kolejnych siedmiolatkach byliśmy mamieni mirażem, że zbliżamy się do wyrównania. Może to zróżnicowanie miało jakieś uzasadnienie na etapie wchodzenia do UE, niższych kosztów, tańszej siły roboczej, w tej chwili te przesłanki ustały”.