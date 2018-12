Zbigniew Kuźmiuk: Marszałek z PO chce zablokować przekop Mierzei Wiślanej, używając rosyjskich argumentów

Stwierdził, że jego zastrzeżenia mają charakter merytoryczny i że będzie podnosił kwestie środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, przechodząc do porządku dziennego nad mającymi podobny charakter zastrzeżeniami rosyjskimi płynącymi ze strony rosyjskiej z regionu kaliningradzkiego.

Zresztą wcześniej, bo w roku 2016 wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że będzie realizował tę inwestycję tylko i wyłącznie ze środków budżetowych, bez korzystania ze środków europejskich (spodziewając się blokad ze strony instytucji UE), marszałek Strug udzielił wywiadu prorosyjskiemu portalowi Sputnik, w którym stwierdził, wprost, że „kanał przez Mierzeję Wiślaną to nonsensowny projekt”.

2. Na szczęście RDOŚ w Olsztynie spodziewając się obstrukcji w sprawie tej inwestycji, tydzień po wydaniu decyzji środowiskowej, nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, co powoduje, że różnego rodzaju protesty nie wstrzymują procedury i inwestor, czyli Urząd Morski może zabiegać o pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę.

Takie protesty wystosowała już strona rosyjska i niektóre organizacje ekologiczne finansowane przez Rosjan (między innymi do Komisji Europejskiej), podnosząc nie tylko argumenty ekologiczne (między innymi negatywnym wpływie kanału na drogę przelotu blisko 20 mln ptaków), ale także ekonomiczne o zagrożeniu interesów obwodu kaliningradzkiego.

Rosjanie powołują się między innymi na konwencję helsińską z 1992 roku, ale na szczęście nie ma żadnego organu, który mógłby zmusić Polskę do odstąpienia od realizacji tej inwestycji, zwłaszcza, że jak już wspomniałem będzie ona finansowania tylko i wyłącznie ze środków budżetowych.

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100m i szerokości do 20 m.