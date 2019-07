Zbigniew Kuźmiuk: Lewica wyszydza kolejną spełnioną przez PiS obietnicę!

To jest już druga propozycja obniżenia stawek podatku CIT, w sytuacji kiedy coraz więcej przedsiębiorstw, uważa ,że obniżenie stawek podatku dochodowego jest niewystarczające.

2. Przypomnijmy, że pod koniec poprzedniego miesiąca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia dla dochodów nie przekraczających wysokości I progu podatkowego, czyli dochodów nie wyższych niż 85 528 zł rocznie.

Jeżeli dochody podatnika będą przekraczały ten poziom, to opodatkowane one zostaną dopiero powyżej kwoty 85 528 zł według skali podatkowej obowiązującej obecnie w podatku PIT.

Według wstępnych szacunków ministerstwa finansów, zerową stawką podatkową w PIT zostanie objęte około 2 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa wyniesie około 2,5 mld zł rocznie co oznacza, że taka kwota dodatkowo trafi do kieszeni pracujących młodych ludzi ( jeżeli projekt wejdzie w życie przed 1 sierpnia, to już w tym roku w kieszeniach młodych podatników zostanie z tytułu tej ustawy około 1 mld zł).