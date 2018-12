Zbigniew Kuźmiuk: Już jutro przed komisją śledczą ds. VAT złoży zeznania Jan Vincent Rostowski

Minister Rostowski będzie musiał ustosunkować się do niedawno złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznań wiceminister jego resortu prof. Elżbiety Chojna-Duch, która zaledwie przez 6 miesięcy nadzorowała departamenty podatkowe, ale później ze względu na jej sprzeciw w sprawie nowelizacji ustawy VAT rozszczelniającej, przesunięto ją do innych obowiązków i na początku 2010 roku odeszła z resortu.

2. Przypomnijmy, że prof. Chojna-Duch zeznała, że społecznym doradcą ministra Rostowskiego była Renata Hayder jednocześnie zatrudniona w firmie Ernst&Young i to ona uczestniczyła w pracach legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, forsując rozwiązania rozszczelniające system poboru podatku VAT (jak to określiła była wiceminister była wręcz super pracownikiem narzucającym swoje rozwiązania pracownikom departamentów podatkowych).



Co więcej zwróciła także uwagę, że na nieformalnych spotkaniach w KPRM ówczesny szef gabinetu politycznego premiera Tuska, Sławomir Nowak akceptował tak przygotowane zmiany i przekazywał je do Sejmu większości koalicyjnej PO-PSL do uchwalenia.