Zbigniew Kuźmiuk: Himalaje hipokryzji i bezczelności Donalda Tuska przed komisją ds. VAT

Zenek 18.6.19 9:14

Zbigniew Kuźmiuk powiedział to co wiedział, A ponieważ niewiele wie to i niewiele powiedział.

Wygląda na to, że stare powiedzenie jest prawdą: Każdy głupi jest zadowolony ze swojego rozumu.

Panie Kuźmiuk, prokuratura nie stawia żadnych zarzutów w sprawie VAT nikomu z Tuska rządu, dlaczego? Bo nie ma podstaw.

A jeżeli dla kogoś to nie jest proste, to musi protestować, aby ministra Ziobro wsadzić do celi za tolerowanie przestępstwa. Proste.