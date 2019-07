Zbigniew Kuźmiuk: Donald Tusk boi się kolejnej konfrontacji przed komisją śledczą ds. VAT

1. Dzisiaj przed sejmową komisją śledczą d/s VAT miał stanąć Donald Tusk ( ten termin został z nim uzgodniony po przesłuchaniu 17 czerwca) ale okazało się ,że jego pełnomocnik mecenas Roman Giertych dostarczył do sekretariatu komisji stosowne usprawiedliwienie (przewodniczący Rady jest ponoć bardzo zajęty).

Skoro Donald Tusk nie będzie uczestniczył w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, to nie bardzo wiadomo jakie inne nieznane przed miesiącem obowiązki , nie pozwoliły mu przyjechać na przesłuchanie do Sejmu RP (przewodniczący Rady ma przyjmować listy uwierzytelniające, a to są obowiązki ,które równie dobrze można zrealizować w każdy inny dzień tygodnia).