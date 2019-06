Zbigniew Kuźmiuk: Dofinansowania z UE przekroczą 400 mld zł

Jednocześnie minister podał ,że od początku tej perspektywy do początku czerwca beneficjenci złożyli blisko 112 tysięcy wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości w wysokości 660 mld zł, natomi

ast wnioskowana wartość dofinansowania unijnego w ramach tych umów, ma wynieść 410 mld zł. Według ministra Kwiecińskiego realizacja projektów unijnych w tak szybkim tempie pozytywnie wpływa na wysokość wzrostu gospodarczego w naszym kraju i ten wpływ jest szacowany na od 0,5 do 1 punktu procentowego PKB rocznie w ostatnich 4 latach.

2. Także przyśpieszyły podpisywanie umów i wykorzystanie środków unijnych samorządy województw, marszałkowie podpisali 35 tysięcy umów na prawie 134 mld zł z tego dotacje unijne to ponad 91 mld zł, a pozostałe środki do pieniądze z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, czy rolników ( te dane na koniec marca tego roku).

W ten sposób samorządy województw zbliżyły się do poziomu 68% wykorzystania środków unijnych postawionych im do dyspozycji przez rząd w ramach 16 programów regionalnych.

3. . Środki z programów regionalnych w ponad 50% zostały przeznaczone na inwestycje samorządowe (w gminach, powiatach i województwach), na ten cel przeznaczono do końca marca około 50 mld zł.



Trzeba także podkreślić, że dzięki tak sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych od początku 2015 roku w obiegu gospodarczym (głównie związanym z inwestycjami) znalazło się aż 525 mld zł (całkowita wartość uruchomionych przedsięwzięć rządowych i samorządowych finansowanych ze środków unijnych) i była to kwota, która znacząco corocznie przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w Polsce ,jak już wspomniałem ten wpływ jest szacowany przez resort inwestycji i rozwoju na od 0,5 do 1 punktu procentowego PKB rocznie.