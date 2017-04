Zbigniew Kuźmiuk dla Frondy: To sukces. Uciekli z szalupy na Titanica

reklama

Luiza Dołęgowska: Czworo posłów opuszcza partię .Nowoczesna. Czy to początek trendu, czy może ,,kreciej roboty'' na większą skalę i teraz PO musi mieć się na baczności?

Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS: Raczej nie, nie sądzę, myślę, że jest to jednak brak wiary w przyszłość tej partii, więc stąd ta decyzja.

Czy teraz partia Petru się rozsypie, gdy odeszło naraz aż czworo posłów?

Jest tam nadal tzw. rdzeń, pan Petru, jego najbliższe otoczenie, te panie, choć pewnie nasilą się dyskusje o przywództwie, być może dojdzie do rozdzielenia przewodniczącego partii i szefa klubu, może będzie próba ratowania tego projektu . Tak jest to ocenianie przez komentatorów i zwykłych ludzi, że ten projekt z szalupą dla Platformy się nie udaje. Kiedys ta szlupa (.N) miała urtaowac tych, którzy będa wyskakiwali z Platformy. Niestety, projekt ,,szalupa'' sie nie powiódł, więc ci z szalupy uznają, że nie ma to przyszłości i przenoszą się na Titanica.

Założyli kamizelki ratunkowe, wskoczyli do wody i czekają aż ich uratuje personel Titanica?

Tak, tak to może wyglądać.

Tym bardziej można mówić o Titanicu, bo podobno ktoś od pana Balcerowicza - pan Rzońca będzie teraz narzucał ton w PO w sprawach ekonomicznych, decydował jak ,,rozgrywać'' finanse.

Tak, będzie odpowiadał za finanse, za pomysły gospodarcze.. to niezywkle ciekawe. I niezwykle ciekawe, jakie propozycje się pojawią.

A z kolei w partii pana Petru nie ma pieniędzy, bo choć taki dobry finansista, jednak przegapił miliony dotacji, posłowie z zbiednej partii uciekają, a na drugim pokładzie póki co nie ma jeszcze tragedii.

Ta kwestia w mediach istniała, ale poniewaz partia pana Patru była pokazywana jako partia fachowców, w tym sam Petru kreowany na eksperta bankowego, a nagle się okazuje, że to są ludzie, którzy nie potrafiła wypełnić przelewu.

Wracając jednak do Titanica, bo to on jeszcze jakiś czas ma szanse płynąć - jak długo jeszcze?

Na razie jak widać został zassany elektorat ponowoczesny, bo zostały przekroczone notowania 20 procent i to umacnia niewatpliwie Schetynę jako lidera opozycji i niekwestionowanego lidera Platformy. Natomiast na razie to sa zapowiedzi i przepychanki - ale w miarę zbliżania się kampanii wyborczej, Platforma będzie musiałaprzedstawić przynajmniej jakieś zręby programu na stole. Jeżeli jej głównym ekspertem jest rzeczywiście pan Rzońca, to ten program od strony gospodarczej i finansów publicznych będzie niesłychanie ,,ciekawy''.

Wprawdzie ,,Balcerowicz musiał odejść'', ale plan może nadal być realizowany?

Rozumiem, że poluzują, jeśli chodzi o płacenie podatków, wrócimy znowu do poziomu zbierania VAT-u, ale ze stu czterdziestu kilku miliardów do stu dwudziestu miliardów, bo te dwadzieścia będzie musiało iść do prywatnych kieszeni, bo to jest ich koncepcja.

Tymczasem na chwilę zawita do Polski przejazdem Donald Tusk, bo musi złożyć wyjaśnienia w sprawie Katastrofy Smoleńskiej. Pani Krystyna Janda chce go witać owacjami i na stojąco gdy się pojawi w drzwiach wagonu, czy to nie bałwochwalstwo?

Pewnie takie operacje będą teraz prowadzone. Ma to pokazać, jakie wielkie popracie ma Donald Tusk w Polsce. Dobrze przynajmniej, że nie przygotowano mu jakiegos pociagu, jak Piłsudskiemu, albo białego konia, na którym mógłby wjechać.

Albo specjalnego dyliżansu. To się dzieje naprawdę, choć trudno w to uwierzyć. Tymczasem jeden redaktor w Gazecie Wyborczej pisze, że dosyć miękkiej gry, pora zrobić w Polsce ,,majdan''.

Tak, widziałem te nawoływania, żeby w Polsce przeprowadzić ,,majdan''. Wydawało się, że to, co się stało 16 grudnia 2016 r. i wszystko potem - to już było apogeum tych pomysłów, ale widać, że w Gazecie Wyborczej ,,to'' jednak nie umarło i cały czas powraca. Rozumiem, że jest tam trudna sytuacja materialna, choć okazuje się, że zarząd zgarnął - może nie chodzi tylko o samą Wyborczą, ale o Agorę - spore pieniądze, natomiast zwykli dziennikarze i cały ten projekt staje pod coraz większym znakiem zapytania, w związku z brakiem dopływu pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa, więc zaostrza się retoryka.

Pineiądze się kończą, kieszeń pusta - trzeba coś wymyślić?

Tak. Trzeba więc speóbować zorganizować jakiś majdan, ,,żeby było tak, jak było'' - jak to zgrabnie ujęła pani Agnieszka Holland z tego środowiska.

Pieniądze od Sorosa były niemałe, ale może zostały już wydane?

Przy takiej skali, kiedy, to było ,,hulaj dusza, piekła nie ma - mieliśmy dużo pieniędzy i je szybko wydawaliśmy''. Teraz pieniędzy nie ma, ale nawyk wydawania został.

Ale kto dofinansował, ten może żądać efektów i może to jest skutek - te wezwania do majdanu?

Najprawdopodoodobniej tak, muszą się starać i pokazywać, że choć kasy coraz mniej, to jednak są aktywni.

Dziękuję za rozmowę.

14.04.2017, 19:30