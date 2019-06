Zbigniew Kuźmiuk dla Frondy: Jeden wielki akt oskarżenia dla Tuska i PO

Hi, hi ... 18.6.19 16:51

Nie trzeba byc spostrzegawczym by zauwazyc, ze blogow "znikneli" m.in.;

Albert, Nowak, Stachu...

Ale to jest zludne.

Grupa imbecyli jest jak byla aktywna z ta roznica, ze starchu przed kompromitacja, codzienna, nagminna.... "znikneli'...

Jak obciagali drucik putina tak to robia w nadziei...



Hi, hi ... nadziei!



Kilku po-sowieckich zgredow na utrzymaniu katoli, moherow i prawakow onanizuja sie na blogach. Nic innego wam nie pozostalo.

Wybory przegrane, jedne, w drugich moze byc jeszcze gorzej, Wiosna ... hi, hi ...

Lata 2019- 2024-5 moga byc waszymi ostatnimi.

Zgryzota was zaje.... e!

Hi, hi ...