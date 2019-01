Zbigniew Kuźmiuk: Ciężkie chwile Tuska i Kopacz

Z tego przesłuchania wynika, że szef służby antykorupcyjnej w latach 2008-2015, nie tylko nie miał wiedzy o skali wyłudzeń podatku VAT, ale co więcej jego służby nie były zadaniowane w tym zakresie.

2. Przypomnijmy, że przed sejmową komisją śledczą, prof. Chojna-Duch zeznała, że społecznym doradcą ministra Rostowskiego była Renata Hayder jednocześnie zatrudniona w firmie Ernst&Young i to ona uczestniczyła w pracach legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, forsując rozwiązania rozszczelniające system poboru podatku VAT (jak to określiła była wiceminister była wręcz super pracownikiem narzucającym swoje rozwiązania pracownikom departamentów podatkowych).

Co więcej zwróciła także uwagę, że na nieformalnych spotkaniach w KPRM ówczesny szef gabinetu politycznego premiera Tuska, Sławomir Nowak akceptował tak przygotowane zmiany i przekazywał je do Sejmu większości koalicyjnej PO-PSL do uchwalenia.