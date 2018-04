Zbigniew Kuźmiuk: Byłem na spotkaniach, a ze mną kamera TVN-u...

1. Wczoraj w ramach programu # PolskaJestJedna odbyłem dwa spotkania w województwie łódzkim w Wieruszowie i Bełchatowie i ku mojemu zdumieniu w obydwu z nich towarzyszyła mi ekipa TVN-u.

Nie chodzi o to, że zdziwiła mnie obecność ekipy telewizyjnej na otwartym spotkaniu polityka z wyborcami, bo to zaskakujące oczywiście nie jest, ale sposób, w jaki się to uczestnictwo odbywało.

Dziennikarze z reguły rozmawiają z politykiem przed lub po takim spotkaniu, zadają pytania, odnotowują najbardziej interesujące wypowiedzi i pytania z sali, rozmawiają także z uczestnikami takiego spotkania.

W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca, dziennikarka nawet do mnie podeszła, nie zadała żadnego pytania, ani mnie, ani uczestnikom, natomiast całość spotkań była rejestrowana od pierwszej do ostatniej minuty.

A ponieważ obydwa trwały po ponad 2 godziny, więc tego materiału stacja ma naprawdę dużo i prawdopodobnie przygotuje z tego jakiś długi i interesujący reportaż podsumowujący ponad 2-letnie rządy Zjednoczonej Prawicy, a także prezentujący jego zamierzenia na kilkanaście najbliższych miesięcy w postaci tzw. „piątki” Morawieckiego.

2. Nie wiem, być może ta stacja oczekuje na jakąś sensację, jakiś atak na rząd Zjednoczonej Prawicy, jakieś kontrowersyjne pytania czy wypowiedzi uczestników tych spotkań, ale do tej pory nic takiego nie miało miejsca.

Spotkania mają charakter otwarty, zaproszenia na nie ukazują się w mediach lokalnych i na portalach społecznościowych, a mimo tego, że do tej pory odbyłem ich klika, wszystkie przebiegają spokojnie, co więcej ujawnia się na nich wyraźne wsparcie dla rządu i obecnej większości parlamentarnej.

Uczestnicy z ogromną troską wypowiadają się o tym, co dzieje się w kraju, chcieliby, aby dokonywane zmiany były nawet realizowane szybciej niż do tej pory, ba żeby były w wielu obszarach nawet głębsze niż znajduje się to, co znajduje się w programie Zjednoczonej Prawicy.

3. Uczestnicy bardzo pozytywnie odnoszą się do dwóch fundamentalnych reform dokonanych przez rząd, mianowicie programu Rodzina 500 plus i obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

Podkreślają wagę wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci, potwierdzają z własnych obserwacji jak wiele z nich ten program wyrwał z biedy, dostrzegają także efekt demograficzny i coraz większą liczbę urodzeń.

Bardzo pozytywnie oceniany jest także powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, wiele osób zwraca uwagę, że pozwolił on ich znajomym, przejść ze statusu ponad 60- letniego bezrobotnego, na którego nie ma zapotrzebowania na rynku pracy, do statusu emeryta ze stałym comiesięcznym świadczeniem.

4. Równie pozytywnie oceniana jest także „piątka” Morawieckiego, przypomnijmy chodzi o wprowadzenie niższej składki ZUS dla przedsiębiorców, o kolejne obniżeniu podatku CIT dla małych firm, coroczną wyprawkę szkolnej dla każdego ucznia w wysokości 300 zł, funduszu budowy i remontów dróg lokalnych w wysokości 5 mld zł i programie Dostępność + w wysokości ponad 23 mld zł na najbliższe 8 lat.

Podkreślane jest znaczenie dla gospodarki i przedsiębiorców szczególnie tych mniejszych, jakie ma tzw. niska składka ZUS dla małych firm i niska stawka podatku CIT w wysokości 9% (najniższa w Unii Europejskiej).

Przypomnijmy także, że niższy ZUS ma dotyczyć firm, których miesięczne przychody nie przekraczają wysokości 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia (na ten rok blisko 5,3 tys. zł), z kolei 9% podatek CIT będzie dotyczyć tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Wygląda, więc na to, że przy takim przebiegu otwartych spotkań z wyborcami w ramach programu # PolskaJestJedna, sensacji raczej nie będzie, więc TVN marnuje czas i pieniądze.

Zbigniew Kuźmiuk