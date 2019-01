Zbigniew Kuźmiuk: 'Akt oskarżenia' wobec PO-PSL

Zupełnie kompromitująco dla ministra Rostowskiego wypadły zeznania dotyczącego zlikwidowania przez niego 30% sankcji za wyłudzanie VAT, twierdził stanowczo, że nie było to zachętą do rozwijania na szeroką skalę tego procederu.

Przypomnijmy tylko, że wpływy z tego podatku podczas rządów PO-PSL wyniosły: w 2008 roku 102 mld zł; w 2009 tylko 99 mld zł; w 2010- 108 mld zł, w 2011 wzrosły do 121 mld zł, (ale od 1 stycznia 2011 wzrosły stawki tego podatku o 1 pkt procentowy, czyli o 5%), w 2012- 120 mld zł; w 2013 zastanawiająco spadły do 113 mld zł; w 2014- 124 mld zł, a w 2015 -123 mld zł.

Co więcej mieliśmy w całym tym okresie do czynienia ze swoistą huśtawką wpływów z VAT, spadły one w stosunku do roku poprzedniego w roku 2009, w roku 2012, w roku 2013 nawet bardzo znacznie, wreszcie w roku 2015, choć w tych latach PKB w ujęciu nominalnym wzrastało po kilka procent rocznie.