dfg 23.3.19 9:08

Szkoda, że UK opuszcza UE. To był jeden z rozsądnych krajów, trzymających za pysk elyty z Brukseli. Teraz kibicuję Angolom, żeby brexit im się udał. To będzie ostrzeżenie dla całej Unii Europejskiej, że jeśli przegnie, to można jej powiedzieć bye bye. Dlatego też Unia wyciera podłogę Wielką Brytanią, żeby zniechęcić inne kraje do opuszczenia niezłomnego związku republik europejskich.