Zbigniew Dolata dla Frondy: Będziecie z nas dumni, już wkrótce gdy...

reklama

fot: wikipedia reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jaki był ten rok dla Polski, co udało się zrealizować rządowi premier Beaty Szydło

Zbigniew Dolata, klub parlamentarny PiS: Na pewno, był to rok wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy, formacja rządząca, bardzo sprawnie realizował program, który został przedstawiony wyborcom w czasie kampanii wyborczej. Sam ten fakt, jest rzeczą godną podkreślenia, ponadto udało się zrealizować bardzo wiele istotnych dla obywatela spraw. Przede wszystkim program 500+. Rozpoczęliśmy realizację programy mieszkanie +, w dziedzinie oświaty spełniliśmy swoje zobowiązanie przywracając odpowiedni wiek jeżeli chodzi o rozpoczynanie etapu szkolnego przez dzieci. Wycofaliśmy się z tej nieszczęsnej zmiany wprowadzonej przez poprzednie rządy, zmuszającej dzieci sześcioletnie do rozpoczynania nauki w szkole. Można by było wymieniać naprawdę bardzo dużo i bardzo długo.

Proszę zatem powiedzieć o tym najważniejszym, o esencji programu, który został zrealizowany.

Program prospołeczny. Można powiedzieć, że postulaty Solidarności sformułowane w roku 1980 dziś są konsekwentnie realizowane. Podejście prospołeczne, wspieranie rodzin, pracowników, ustalenie płacy minimalnej, minimalnej emerytury. Podjęliśmy cały szereg działań aby przywrócić godność grupom, które przez lata były wykluczane. Grupy społeczne, które ledwo wiązały koniec z końcem zostały dostrzeżone, docenione. Transfery środków publicznych do rodzin najbiedniejszych spowodowały to, że dzisiaj polska rodzina, mogła chociażby wysłać dzieci na wakacje, często w ogóle po raz pierwszy! Daliśmy tym samym widoczny impuls w kierunku zmiany złych tendencji do spadku demograficznego.

Jakie będę kierunki działania PiSu w przyszłym roku? W pierwszym roku postawiliście na politykę prospołeczną, dzisiaj natomiast da się zaobserwować bardzo często wicepremiera Morawieckiego na planie pierwszym. Czy zatem rok 2017 będzie rokiem rozwoju?

Dokładnie, tak. Programy pro-społeczne są kosztowne i będą realizowane jeśli będzie wzrost gospodarczy. Trzeba zatem podejmować konkretne działania, te, które w swoim programie zaproponował premier Morawiecki. Trzeba pobudzić rozwój gospodarczy, trzeba uwolnić energię Polaków. Nasz naród jest bardzo przedsiębiorczy a jego energia przez lata była tłumiona przez różnego rodzaju ograniczenia biurokratyczne. Działania wicepremiera Morawieckiego będą szły w tym kierunku. Do tego trzeba poprawić ściągalność podatków, którą już w tym pierwszym roku poprawiliśmy, bo przecież do budżetu wpłynęło ponad 10 mld złotych więcej z tytułu podatków. Bardzo wielkim zadaniem na najbliższy czas jest reforma polskiej szkoły. Bez troski o najmłodszych, o ich dobre wykształcenie, nic nie osiągniemy. To w najmłodszych jest największy potencjał. Stąd reformy dalekowzroczne wprowadzane przez minister Zalewską.

Na co obywatele przez wszystkim powinni zwracać uwagę patrząc na Wasze reformy?

Przede wszystkim, że realizujemy program, który właśnie służy polskiemu interesowi narodowemu. Bronimy interesów każdego Polaka, staramy się we wszystkich sprawach brać pod uwagę przede wszystkim interes Polski. My nie będziemy zadowalać się pozytywnymi recenzjami w zagranicznych mediach czy poklepywaniem przez obcych polityków jak to miało miejsce w poprzednich latach. Przywracamy Polsce należne miejsce w świecie i myślę, że Polacy będą wkrótce dumni z tych zmian, które wprowadzamy gdyż zobaczą jak szybko dogonimy najbardziej rozwinięte państwa świata.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

20.11.2016, 10:30