Zbigniew Dolata dla Frondy: Marszałek Piłsudski - w ten wzór miłości Ojczyzny patrzy dziś Polska

Fronda.pl: Rok 2017 Sejm ustanowił m.in. rokiem Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki. Jak należy ocenić wybór Sejmu aby uczcić pamięć akurat tych dwóch postaci?

Zbigniew Dolata, poseł PiS: Trzeba powiedzieć, że 2017 roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki i 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Te rocznice skłaniają wszystkich Polaków do tego, aby skierować oczy na jedne z najwybitniejszych postaci w historii Polski. Tadeusz Kościuszko właściwie przez cały okres zaborów był symbolem walki o niepodległość, bohaterem dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że to jedna z najważniejszych postaci przełomu XVIII i XIX wieku. Józef Piłsudski to jeden z najwybitniejszych Polaków w historii, na pewno najwybitniejszy polski polityk XX wieku. To przyczyny, dla których Sejm ustanowił rok 2017 ich rokiem.

Zarówno Kościuszko jak i Piłsudski pełnili role pewnych symboli, a wydaje się, że ten drugi pełni nadal rolę symbolu polskiego patriotyzmu i walki o niepodległość. To Pana zdaniem dzisiaj wciąż aktualne wzory?

Na pewno to są aktualne wzory do dziś. Postać Józefa Piłsudskiego, który całe lata poświęcił najpierw walce o niepodległość przed I wojną światową, a następnie położył wielkie zasługi w obronie granic II RP to zasługi, których nie trzeba jak sądzę przypominać. Następnie w życiu Piłsudskiego pojawił się okres odsunięcia od polityki, kiedy przebywał w Sulejówku, by po 1926 roku rozpoczął tworzenie systemu, który kończył z partyjniactwem. To wielka postać i człowiek, który może jednoczyć Polaków wokół tych najbardziej podstawowych, fundamentalnych wartości. Podobnie jest z Naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką. To są postaci, które w sercach każdego Polaka powinny budzić uczucia patriotyczne i być wzorem do naśladowania, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Postać Piłsudskiego była przez lata PRL zakłamywana. Historycy po 1989 roku napisali już sporo o prawdziwym a nie zakłamanym Piłsudskim. Czy jednym z motywów ustanowienia 2017 roku rokiem Piłsudskiego była jednak ciągle mała wiedza o tej postaci z naszej historii?

Pamiętam te czasy, kiedy o Piłsudskim nie mówiło się wcale, albo jeśli się mówiło, to bardzo źle. Pamiętam chociażby to, że marsz „My, Pierwsza Brygada” był pieśnią zakazaną, właściwie niedostępną dla przeciętnego Polaka. Podobnie rzecz się miała z biografiami Piłsudskiego. Jeśli już powstawały, to w zdeformowanej formie, co wynikało przede wszystkim z ogromnych zasług Józefa Piłsudskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To on był wodzem naczelnym, doprowadził do pokonania bolszewików, co uratowało niepodległość Polski i Europę od zalewu bolszewizmem. To wszystko sprawiało, że była to postać niewygodna dla komunistów. Coraz mniej osób pamięta, że marszałek Piłsudski nie był postacią docenianą w latach PRL, tak jak to się dzieje obecnie. Myślę, że dzisiaj w polskich szkołach trzeba przywrócić nauczanie historii, również tej historii najnowszej, w której szczególne miejsce przypada marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Poprzedni rok był rokiem Sienkiewicza, teraz mamy rok Piłsudskiego. Czy to jakiś sygnał, że wreszcie zaczynamy doceniać rolę tych wielkich Polaków, którzy niekoniecznie mieli dobrą prasę wśród elit zarówno w latach PRL jak i w III RP?

Oczywiście obserwowaliśmy odchodzenie od czczenia postaci, które uosabiały polskie dążenia do niepodległości i od wizji, która powinna być krzewiona w społeczeństwie. Niestety w ostatnich latach uprawiano tzw. pedagogikę wstydu, czyli podkreślanie różnego rodzaju tragedie w naszej historii, czy rzeczy mało chwalebne, które jednak wyolbrzymiano. Nam potrzeba budowy takiej wizji historii, która po pierwsze jest oparta na prawdzie historycznej, ale też pokazuje chwalebne momenty, postacie w historii Polski. W tym kontekście chociażby twórczość Henryka Sienkiewicza, na którego powieściach wyrosły całe pokolenia, jak i postać marszałka Józefa Piłsudskiego to kierunek, w którym powinniśmy zmierzać.

Krótko mówiąc, nasza polityka historyczna powinna budować poczucie dumy z faktu bycia Polakiem. Powinna pokazywać postaci i postawy, które są ważne dla tworzenia nowoczesnego społeczeństwa, dostrzegać ważne momenty polskiej historii. Polacy są narodem, który ma wspaniałą historię, możemy być dumni z naszej przeszłości i na tych fundamentach budować przyszłość.

2.01.2017, 20:45