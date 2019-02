"Nie zazdrośćmy świętym prywatnych objawień. Nie tędy droga, To, co najważniejsze nie odbywa się w ekstazach, tylko w tym, co proste. U świętych rzeczy nadzwyczajne zawsze prowadziły do zwyczajności, aby w tym, co prozaiczne, odnaleźć Pana Boga"- mówi ks. Piotr Śliżewski w nowym filmie z cyklu "Jedna myśl".