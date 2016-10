Zawieszenie podatku handlowego. Rząd zajmie się nowelizacją ustawy

reklama

Dziś rząd zajmie się projektem projektem noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowelizacja zakłada zawieszenie podatku handlowego i miałaby wejść w życie dokładnie z początkiem 2018 r.

Niedawno Komisja Europejska zakwestionowała podatek handlowy w Polsce oraz wydała naszym władzom nakaz do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Unijni urzędnicy uzasadnili taką decyzję obawą, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają firmom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami, co narusza unijne zasady pomocy państwa.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na tę decyzję zapowiedziało prace nad nowym projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego oraz zawiesiło pobór podatku handlowego w obecnej formie.

Jak w ubiegłym tygodniu mówił rzecznik resortu finansów, Waldemar Grzegorczyk, obecne obowiązywanie podatku jest zawieszone na podstawie rozporządzenia.

"Rozporządzenie wydano, po to, by zobowiązane podmioty nie musiały płacić podatku za wrzesień; to rozwiązanie tymczasowe, do czasu wejścia w życie noweli. Ten czas powinien wystarczyć Komisji Europejskiej na wydanie ostatecznej decyzji w sprawie podatku od handlu."- wyjaśnił Grzegorczyk.

18.10.2016, 9:00