Zawierzyli Jezusowi. Oto, jak zmieniło się ich życie

- Misja Gabriela powstała trzy i pół roku temu jako wsparcie dla powstającego na Białołęce Sanktuarium św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej i Młodych Świętych. To jest sanktuarium, którego inicjatorem był ks. abp Henryk Hoser, zafascynowany postacią św. Gabriela, postanowił, żeby w diecezji powstało takie miejsce, centrum dla młodych, które może być wsparciem dla młodzieży - mówił o. Łukasz Andrzejewski CP, prowincjał Pasjonistów

- Chcemy przypominać, że świętość nie jest dla wybranych, to nie jest coś dla emerytów, dla tych, którzy dobiegają kresu swojego życia, ale tak naprawdę jest dla każdego i w każdym wieku - dodawał

- Jestem szczęśliwa, ale to szczęście pojawiło się dopiero, kiedy dołączyłam do jednej z formacji, która działa przy naszej parafii - Dominika Kulpińska

- Spotykamy się w czasie roku szkolnego w każdy czwartek. Rozmawiamy, słuchamy ojca i wspieramy się Słowem Bożym. Udaje się znaleźć wiele odpowiedzi. Wspieranie się życiorysami młodych świętych pokazuje, że to są często zwykli ludzie - dodawała

- Świetnym przykładem jest Gabriel, który jest patronem całej misji i naszej formacji - podkreślała

Jak zaznaczyła, "jeżeli wszystkie sprawy oddajemy w ręce naszego Ojca, to wszystko się bardzo dobrze układa".

- U nas na pierwszym miejscu jest Pan Bóg i to jest naprawdę bardzo ważne - mówiła Dominika

Według o. Andrzejewskiego, "największą wyjątkowością św. Gabriela było to, że był zwykłym, młodym chłopakiem".

- Pochodził z bardzo dobrej rodziny, kariera stała przed nim otworem. W momencie, kiedy kończy szkołę, postanawia wstąpić do Pasjonistów, do jednego z najsurowszych wtedy zakonów, żeby swoje życie całkowicie oddać Bogu. Jego całkowite oddanie się Bogu jest nie tylko w tym, co jest miłe, fajne i przyjemne, ale również w chorobie, zmarł mając niecałe 24 lata. Jednocześnie życie w wielkiej radości. On tą radością potrafił dzielić się ze współbraćmi - opowiadał

- To, co najtrudniej odnaleźć, to sens życia. Patrząc na tych młodych świętych widzimy, jak ten sens życia sobie jasno ustawić - podkreślał

SalveTV