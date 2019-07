Zawierzenie Maryi. Siła, która zmienia życie

- Przekonałem się osobiście, że oddanie się Maryi to nie jest tylko akt pobożności, ale za tym idzie konkretna relacja. Jest to wejście w relację z Matką Bożą, która wchodzi w nasze sprawy, jednocześnie odpowiada pomocą i łaską - mówił o. Mirosław Kopczewski OFMConv

- Będąc u swojej siostry, która ma chorego od 15 lat męża na nowotwór, przypomniałem sobie, że mam ze sobą akt zawierzenia rodziny Matce Bożej. Zaproponowałem, by to uczynić. Mój szwagier od pół roku leżał w łóżku i w ogóle nie wstawał. Trzeba było wszystko przy nim robić. Liczyliśmy się z tym, że to mogą być ostatnie dni jego życia. Uklękliśmy przy łóżku szwagra i przeczytaliśmy akt zawierzenia. Dwa miesiące później ich odwiedziłem. Wchodzę do domu i oczom nie wierzę. Mój szwagier na wózku przy stole siedzi i je własnymi rękami. Przekonałem się, że oddanie, zawierzenie Matce Bożej nie jest tylko pustym aktem, ale jest to siła, która zmienia nasze życie - opowiadał