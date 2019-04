Zatrzymano wieloryba na żołdzie Kremla

Rosjanie wykorzystują wieloryby do celów wojennych. Norwescy rybacy poinformowali o znalezieniu białuchy, która miała na sobie uprząż z rosyjskimi napisami. Wygląda na to, że Moskwa wróciła do praktyki z czasów sowieckich, kiedy szkolono ssaki morskie na potrzeby wojska.

W przeszłości ośrodek zajmujący się takimi działaniami znajdował się na Krymie. Później według dostępnych informacji Moskwa podjęła decyzję o zarzuceniu programu szkolenia ssaków morskich dla celów wojskowych. Wygląda jednak na to, że powrócono do tamtej praktyki. Znaleziony w Norwegii białuch miał na sobie uprząż zaprojektowaną tak, by łatwo podczepić do niej uzbrojenie i kamerę. Na uprzeży były też rosyjskie napisy: "Wyposażenie z Sankt Petersburga". Białucha była oswojona, przyzwyczajona do obecności ludzi. Prawdopodobnie ssaki są obecnie trenowane przez Flotę Północną w Murmańsku.