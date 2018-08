Zatrzymano Ukraińca: Robił sobie w Polsce nazistowskie zdjęcia

Policja wraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała „26-letniego obywatela Ukrainy, który w internecie publikował zdjęcia przedstawiające gesty i symbole kojarzone z ideologią” nazistowską, podaje TVP Info. Nazi sweet focie „Ukrainiec robił w miejscach upamiętniających zbrodnie nazistowskie”.

Ukraińca zatrzymano „we wtorek w podwarszawskich Markach. W akcji policjantom towarzyszyli antyterroryści z ABW”. Fotki pochodziły „z lipca 2015 i kwietnia 2016 r”. Pierwsza nazi sweet focia była wykonana „na tle Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie”. Na drugiej Ukrainiec był „ubrany w czarną koszulkę z wizerunkiem jednego z hitlerowskich przywódców”. „Kolejne zdjęcia przedstawiały Ukraińca na tle Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu. Jak podaje policja, przedstawiały one symbole nawiązujące do nazistowskiej SS”. Głupiemu Ukraińcowi „za publiczne propagowanie treści totalitarnych grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności”.

Oskarżonego na pewno usprawiedliwia jego głupota. Zapewne jego kretyńskie zachowanie do swojej anty-ukraińskiej propagandy wykorzysta Rosja, tak jak podobne nazistowskie ekscesy pogrobowców Bandery z Ukrainy. Nie da się ukryć, że odwoływanie się do nazizmu przez ukraińskich neo-banderowców to woda na młyn rosyjskiej propagandy, i działanie tylko w interesie Moskwy a nie Ukrainy.

Jan Bodakowski