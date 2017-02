Zatrzymano Rosjanina, który chciał przemycić broń do Polski

reklama

Fot. Wikipedia

Na przejściu granicznym w Grzechotkach w województwie Warmińsko-Mazurskim zatrzymano Rosjanina, który próbował przemycić do Polski broń.

39-letni Rosjanin próbował przemycić przez granicę pistolet pneumatyczny, który przerobił na ostrą amunicję. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze.

Celnicy znaleźli broń w jego samochodzie. W pierwszej chwili wyglądało na to, że jest to zwykły pistolet pneumatyczny, jednak funkcjonariusze straży granicznej zachowali czujność i dokładnie sprawdzili znaleziony przedmiot. Okazało się, że został on przerobiony i stanowił broń na ostrą amunicję.

Rosjaninowi postaniowo zarzut nielegalnego przewożenia broni. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze i wyraził zgodę na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

emde/tvp.info

26.02.2017, 16:30