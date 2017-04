Zatrzymano podejrzanego o zamach w rosyjskim metrze

reklama

Jak informuje PAP, rosyjska FSB dokonała zatrzymania podejrzewanego o zorganizowane zamachu w petersburskim metrze Abrora Azimowa (27 l.). Zamachy miały miejsce 3 kwietnia, zginęło wówczas 15 osób.

Zatrzymania dokonano w obwodzie moskiewskim. Azimow miał szkolić Akbarżona Dżaliłowa, to on miał z kolei dokonać samego zamachu. Przy okazji służby określiły go mianem „kamikadze”.

Choć ISIS nie przyznało się do zamachu, śledczy mają zbadać ewentualne związki z nim Azimowa. Nie są znane motywy działania terrorysty. Według Reutersa miał przejawiać zainteresowanie islamem.

