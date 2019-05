Zatrzymano podejrzanego o profanację katedry w Kwidzynie

44-latek podejrzany o zbezczeszczenie katedry w Kwidzynie usłyszał dziś zarzut obrazy uczuć religijnych. Sytuacja miała miejsce trzeciego maja. Mężczyzna, który usłyszał zarzuty, w ocenie funkcjonariuszy, zrzucił ze ściany i połamał krzyż wiszący w kruchcie katedry w Kwidzynie. Za taki czyn grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

O zatrzymaniu i zarzutach dla mężczyzny poinformowała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie sierż. sztab. Anna Filar. Do zatrzymania mieszkańca powiatu kwidzyńskiego doszło we wtorek, kiedy to policja przyjęła zgłoszenie aktu wandalizmu.