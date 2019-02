Zatrzymano kilkanaście osób ws. SKOK Wołomin

- Do zatrzymań doszło wczoraj i dziś na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim - mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Ewa Bialik.

Osoby, które zatrzymano, to tzw. "słupy", które często w zamian za niewielkie korzyści majątkowe przedkładały nierzetelne dokumenty w celu zawarcia umów pożyczek i kredytów. Wprowadzali w błąd pracowników SKOK w Wołominie, wykazując, że mają zdolność kredytową. Pieniądze uzyskane z zawartych umów były następnie przekazywane innym osobom.

- W ten sposób wyłudzano pożyczki w kwotach od 920 tysięcy do blisko 4 milionów złotych - mówi Ewa Bialik. Zatrzymanym zarzuca się pomocnictwo do wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz przedłożenie nierzetelnej dokumentacji w celu uzyskania pożyczek i kredytów. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.