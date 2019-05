Zatrzymania ws. Piniora. Szokujące ustalenia!

Jak już dzisiaj informowaliśmy, doszło do kolejnych zatrzymań CBA w sprawie Józefa Pioniora, byłego senatora Platformy Obywatelskiej i jego asystenta Jarosława W. Portal wpolityce.pl dotarł do informacji, wedle których jednym z dzisiejszych zatrzymanych jest polski biznesmen o tureckim pochodzeniu, który miał wręczać łapówki asystentowi Piniora w zamian za pomoc w legalizowaniu pobytu cudzoziemców w Polsce.

Kolejna z zatrzymanych osób miała wręczać korzyści majątkowe za korzystne rozstrzygnięcie w byłej Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu. Portal podaje:

Kontakty w tej sprawie między Jarosławem W. a Ali D. miały trwać od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku, kiedy to W. przekonywał, że jego koneksje, gwarantem których jest Pinior, mogą pomóc biznesmenowi w ściągnięciu do Polski cudzoziemców oraz legalizowaniu ich pobytu na terenie Polski. W. miał również otrzymywać pieniądze za pośredniczenie w kontaktach z urzędnikami.