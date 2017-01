Zatrzymani ws. afery reprywatyzacyjnej usłyszeli zarzuty

reklama

„Jakub R. – były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robert N. oraz trzy inne osoby – Wojciech R., Alina D. i Marcin L. usłyszeli zarzuty związane między innymi z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich. Wszyscy podejrzani w dniu 30 stycznia 2017 r. zostali zatrzymani na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego” – podaje wrocławska prokuratura na swojej stronie.

Jak przypomina – śledztwo wszczęte zostało przez zawiadomienie Urzędu m. st. Warszawy o tym, że Jakub R., były zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu nabył roszczenia do jednej z warszawskich nieruchomości. Tym samym też miał prawo do użytkowania wieczystego gruntu.

„Zarzuty przedstawione podejrzanym w toku śledztwa związane są z dwoma podstawowymi wątkami w postaci przestępstw korupcyjnych oraz oszustw na szkodę spadkobierców polskiego generała, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie, a następnie w Kanadzie. Działania zmierzające do wyłudzenia składników spadku po generale podjęli podejrzani Robert N. oraz Alina D., jako pełnomocnicy jego spadkobierców, wprowadzając ich w błąd co do znaczenia czynności prawnych, zakresu praw majątkowych wchodzących w skład spadku i ich rzeczywistej wartości. Na skutek działań podejrzanych pokrzywdzeni ponieśli szkodę w łącznej wysokości 27.030.946 złotych.” – informuje

Robertowi N. postawiono zarzut udzielenia korzyści majątkowej znacznej wartości (2 500 000 zł), Jakubowi R. natomiast postawiono zarzut przyjęcia tejże korzyści. Wydał on decyzję o ustanowieniu użytkowania wieczystego nieruchomości przy pl. Defilad 1 na rzecz osób, które reprezentował Robert N. Miasto Warszawa miało wskutek tego ponieść szkodę w wysokości 62 520 000 zł – to koszt użytkowania wieczystego działek.

dam/wroclaw.pa.gov.pl,Fronda.pl

31.01.2017, 16:30