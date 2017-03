Zatrzymajmy ohydne bluźnierstwo! Już 36 tys. osób podpisało się pod protestem

reklama

„Tym razem przekroczono wszelkie granice! Firmowana przez Teatr Powszechny w Warszawie pseudo-sztuka „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljicia to 80-minutowy pokaz bluźnierstwa, znieważania i opluwania wszystkiego, co ma związek z polskością i chrześcijaństwem.”

- piszą autorzy protestu, który zamieszczony został na stronie protestuj.pl Już ponad 36 tysięcy osób postanowiło ów protest poprzeć. Każdy może to zrobić – wystarczy wejść na stronę http://www.protestuj.pl/stop-bluznierczej-klatwie--stop-finansowaniu-jej-z-naszych-pieniedzy-pch24,72,k.html

Warto to zrobić. Tak bluźniercze przedstawienia muszą zniknąć z przestrzeni publicznej, a już zupełnie nie do przyjęcia jest finansowanie tego typu akcji z pieniędzy podatników – także katolików!

„Domagam się natychmiastowego odwołania kolejnych przedstawień oraz wstrzymania finansowania Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera do czasu wyjaśnienia okoliczności sprowadzenia pseudo-sztuki „Klątwa” do Polski oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób za to odpowiedzialnych.

Nie życzę sobie, aby nawet jedna złotówka z moich podatków była przeznaczana teraz i w przyszłości na tego typu ohydne prowokacje.”

- czytamy w podsumowaniu listu protestacyjnego, który skierowany jest do premier Beaty Szydło, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz dyrektora Teatru Powszechnego. Twórcy listu domagają się zdjęcia sztuki oraz wstrzymania finansowania teatru do momentu, aż sprawa zostanie wyjaśniona.

2.03.2017, 17:30