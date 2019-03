Zatrzymaj spiralę zła!!! Ks. Jerzy Molewski TChr

Auferetur Inferunt Insaniam 29.3.19 12:43

Pomyśl śmieszny człowieku jak czują się dzieciaki, które zaczynają dojrzewać i odkrywają swoją homoseksualną naturę. Nazywacie ich zboczeńcami, porównujecie do pedofilów, zoofitów, nekrofilów.

To wasza nienawiść jest czystym złem, prowadzi do samobójstw, podsyca do działania tych którzy potem ich poniżają, biją, opluwają.

Jesteście zatruci grzechem, to wy zaczynacie spiralę zła.

Bóg wam tego nie wybaczy.

Czuwaj!